Paris-Nice: Alaphilippe fait coup double avec l'étape et le maillot jaune lors de la 4e étape

Julian Alaphilippe avait déjà marqué les esprits sur le dernier Tour de France, mais aussi lors de l'épreuve en ligne des Jeux Olympiques de Rio, terminée à la 4e place après une chute. Avec cette victoire dans le contre-la-montre de 14km entre Beaujeu et Mont-Brouilly, conclu sur une ascension difficile longue de 3km, il a marqué de gros points. Car il a dominé une ribambelle de ténors: Alberto Contador (Trek), distancé de 19 secondes sur la ligne d'arrivée, Tony Gallopin (Lotto-Soudal), une seconde derrière l'Espagnol tout comme Gorka Izaguirre (Movistar).

Bref, le coureur de l'équipe Quick-Step a fait un gros travail, pour être le premier Français à remporter un contre-la-montre sur la Course du soleil depuis 2013. Il s'agit de son premier succès majeur dans cet exercice. Il est allé au bout de lui-même dans cette ultime montée pour la conquérir de haute lutte. Le puncheur auvergnat (24 ans), de caractère malicieux et de nature casse-cou, a suscité l'admiration de son équipe ("on n'avait jamais vu un coureur aller aussi vite dans les virages"). Il a enlevé au Mont Brouilly le premier chrono de sa carrière. En attendant peut-être de remporter une course par étapes d'une semaine de niveau mondial, une performance qu'aucun Français n'a réussie depuis 2007.

Vidéo: La victoire de prestige d'Alaphilippe

La prestation est d'autant plus importante qu'elle permet à Alaphilippe de s'emparer de la tête du classement général, succédant ainsi à Arnaud Démare (FDJ). Tony Gallopin, troisième de l'étape, est remonté à la deuxième place du classement général, à 33 secondes d'Alaphilippe. Contador compte désormais 1 min 31 sec de retard au classement général.

Deuxième de la Flèche-Wallonne ces deux dernières saisons, de Liège-Bastogne-Liège en 2015, Julian Alaphilippe se trouvé à portée de mains de sa première très grande victoire chez les professionnels. Mais il reste encore quatre jours de course avant l'arrivée à Nice.

Vidéo: Le bonheur d'Alaphilippe

Classemen​t d'étapes

1. Julian Alaphilippe (FRA/Quick Step), les 14,5 km en 21:39.

2. Alberto Contador (ESP/TRE) à 19.

3. Tony Gallopin (FRA/LOT) 20.

4. Gorka Izagirre (ESP/MOV) 20.

5. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 33.

6. David de la Cruz (ESP/QST) 45.

7. Michael Matthews (AUS/ORI) 47.

8. Sergio Henao (COL/SKY) 48.

9. Ion Izagirre (ESP/BAH) 49.

10. Richie Porte (AUS/BMC) 50.

Classeme​nt général

1. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 12h36:27.

2. Tony Gallopin (FRA/LOT) à 0:33.

3. Gorka Izagirre (ESP/MOV) 0:47.

4. Sergio Henao (COL/SKY) 1:05.

5. Daniel Martin (IRL/QST) 1:20.

6. Philippe Gilbert (BEL/QST) 1:24.

7. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 1:28.

8. Alberto Contador (ESP/TRE) 1:31.

9. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1:32.

10. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 1:35.

11. Romain Hardy (FRA/FVC) 1:58.

12. Yves Lampaert (BEL/QST) 1:58.

13. Ion Izagirre (ESP/BAH) 2:01.

14. Kristijan Koren (SLO/CAN) 2:10.

15. Simon Yates (GBR/ORI) 2:16.

16. Davide Formolo (ITA/CAN) 2:18.

17. Warren Barguil (FRA/SUN) 2:58.

18. Alexander Kristoff (NOR/KAT) 3:12.

19. André Greipel (GER/LOT) 3:25.

20. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 3:49.

