Dakar 2017 : Nasser al-Attiyah premier vainqueur

Quel départ en fanfare pour le Dakar chez les autos ! Nasser al-Attiyah vainqueur qui se paye le luxe de mettre Loeb à quasiment une minute sur un tracé qui semblait convenir au Français a fait le spectacle avec un feu sur sa voiture à l'arrivée de la première spéciale du Dakar. Le frein avant-droit serait en cause et l'incendie a été vite maîtrisé. Du côté de Toyota, on pense que le moteur n'est pas en cause mais pour ne pas prendre de risque, Giniel De Villiers (5e de l'étape du jour à 41 secondes) tracte son coéquipier sur la partie liaison de la journée.

Le succès de Nasser al-Attiyah est une petite surprise tant on attendait les Peugeot à la fête sur cette première journée du Paraguay à la Bolivie. Sur un tracé typé rallye, Sébastien Loeb partait favori mais sur sa 3008 DKR, le Français n'a pris que la sixième place de la spéciale à 55 secondes. Carlos Sainz est le premier pilote Peugeot (4e, +33 secondes) alors que Peterhansel lâche lui plus d'une minute trente. La bonne surprise est venue de Xavier Pons qui termine deuxième de l'étape à 24 secondes sur Ford. Le podium est complété par un autre espagnol, Nani Roma à 29 secondes.