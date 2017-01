La 6e étape annulée à cause de pluies diluviennes

Les organisateurs auront tout tenté mais la prudence a finalement prévalu. "On a décidé d'annuler la spéciale de demain, on a essayé de faire beaucoup de choses pour avoir même une petite spéciale mais c'était impossible. Nous irons directement à La Paz", a annoncé Marc Coma lors du briefing quotidien des concurrents. Le bivouac de la cinquième étape du Dakar-2017 à Oruro en Bolivie était touché par des pluies diluviennes, ont constaté les journalistes de l'AFP. Une partie des journalistes présents sur place a été confinée dans un bus pour y passer la nuit, alors que tous les concurrents n'étaient pas encore arrivés. Les intempéries avaient déjà contraint les organisateurs à raccourcir l'étape de vendredi, entre Tupiza et Oruro.

Les concurrents devaient initialement prendre samedi le départ de la plus longue spéciale de ce Dakar: 527 km chronométrés entre Oruro et La Paz pour les autos, motos et quads, 513 pour les camions, pour un total de 786 km pour les premiers et 772 km pour les seconds. Une pluie torrentielle est tombée sans discontinuer sur la région d'Oruro depuis le milieu de vendredi après-midi avec pour conséquence une épaisse couche de boue sur sol, rendant difficile tout déplacement. "On vient de se taper 300 bornes sous la pluie, j'ai eu du mal à me réchauffer. C'est vraiment difficile, il fallait être dur et donner toutes ses forces pour résister au froid", témoignait à l'arrivée de la cinquième étape le Français Adrien Van Beveren, troisième de l'étape et troisième au classement général en moto.