André-Pierre Gignac et les Tigres de Monterrey champions du Mexique

Les Tigres de Monterrey de l'attaquant français André-Pierre Gignac ont été couronnés champions du Mexique dimanche après leur victoire lors de la finale retour contre América, aux tirs aux buts, après un score nul de 1-1 à l'issue de la prolongation (2-2 sur l'ensemble des matchs).

Vainqueurs 3-0 lors de la séance des tirs au but, les Tigres se sont imposés grâce à des tirs victorieux de Gignac, remis de sa blessure au cou lors de la finale aller, du Brésilien Juninho et de l'Argentin Guido Pizarro.

Mais le héros de cette séance de tirs au but a été le gardien argentin des Tigres, Nahuel Guzman, qui a arrêté les trois premiers tirs des joueurs de l'America.

Les Tigres ont ainsi décroché le 5e titre de champions du Mexique de leur histoire. Avant cette victoire en finale du championnat d'ouverture 2016, les Tigres avaient empoché les championnats 1978 et 1982 et les championnats d'ouverture 2011 et 2015.