L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger suspendu quatre matches

Wenger a aussi reçu une amende de 25.000 livres (29.000 euros). Sa suspension débute dès samedi lors du quatrième tour de la Coupe d'Angleterre, contre Southampton. Wenger (67 ans) avait été exclu du banc de touche par l'arbitre du match Jon Moss après s'être énervé en raison d'un penalty accordé à Burnley dans le temps additionnel.

L'entraîneur avait ensuite cherché à regarder les dernières minutes du match dans le tunnel de l'Emirates Stadium et des images de télévision l'ont montré poussant Anthony Taylor, le quatrième arbitre, lorsque celui-ci lui a demandé de s'en aller. L'Alsacien, qui entraîne Arsenal depuis 1996, s'était excusé après le match pour son comportement. "Je regrette tout. J'aurais dû me taire, partir et rentrer chez moi. Je m'excuse", avait-il déclaré à l'issue de la victoire.