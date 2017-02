Leicester limoge Ranieri

Certes, les affaires de Leicester étaient au plus bas. Le champion en titre, 17e au classement, restait sur 5 défaites de rang en championnat et le but inscrit à Séville en Ligue des Champions était le premier de l'année 2017. Comme si cela n'était pas suffisant, le club des Midlands venait de se faire sortir de la Coupe d'Angleterre samedi par une petite formation de 3e division, Millwall. Ces chiffres catastrophiques auraient mis n'importe quel entraîneur en difficulté mais on pensait que Claudio Ranieri, eu égard à son passé et à l'exploit accompli la saison dernière, était encore à l'abri. Hélas pour lui, la loi du foot est la même partout et l'ancien coach de Monaco s'est vu signifier son licenciement par les dirigeants des Foxes.

Les adjoints de Ranieri Paolo Benetti et Andrea Azzalini ont également quitté le club. Craig Shakespeare et Mike Stowell vont assurer l'intérim et tenter de sauver ce qui peut l'être, Leicester ne possédant qu'un point d'avance sur le premier relégable. Si jamais les partenaires de Vardy venaient à descendre, ce serait la première fois depuis 1937 (Manchester City) que le champion d'Angleterre serait relégué la saison suivante.

"Cela a été la décision la plus difficile que l’on a eue a prendre lors de ces sept dernières années depuis que King Power a racheté Leicester City. Mais nous avons le devoir de mettre les intérêts à long terme du club au-dessus de tout sentiment de sentiment personnel, aussi important soit-il", a ainsi déclaré le vice-président de Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha.