Le Cameroun s'impose contre le Ghana et va en finale de la CAN

Le Cameroun, qui disputera dimanche à Libreville sa 7e finale, a fait la décision grâce à un but de Michael Ngadeu-Ngadjui à la 72e minute, puis un autre de Bassogog dans la 3e minute du temps additionnel. Hégémoniques au débuts des années 2000, les "Lions indomptables" n'ont plus disputé une finale de CAN depuis 2008.

Les Lions indomptables trouvent la faille en 2e période

La victoire de Cameroun ne souffre d'aucune contestation sur le plan du jeu, Dominateurs en première période, les joueurs de Hugo Broos ont eu plusieurs occasions d'ouvrir le score mais sont tombés sur un Razak inspirés dans ses buts. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos, malgré une dernière occasion pour le Ghana. Les Camerounais ont fait la différence en seconde période, alors que les Blacks Stars semblaient avoir pris le dessus.

Sur un coup-franc de Moukandjo, Boye et Razak se gênent, Ngadeu en profite pour ouvrir le score (70e). Les Ghanéens n'ont plus réussi à apporter le danger par la suite, et c'est Bassogog qui est venu éteindre les espoirs des Blacks Stars dans le temps additionnel (92e). Le Cameroun a mis fin aux espoirs du Ghana, qui s'était plutôt montré à son avantage durant tout le tournoi mais qui échoue dans le dernier carré. Cela fait 30 ans que le Ghana n'a plus soulevé le trophée continental. .