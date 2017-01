Coupe de France : les enjeux des 32e de finale

Les équipes concernées

Qui dit 32e de finales dit 64 équipes concernées. Parmi elles, les 20 clubs de Ligue 1, qui font leur entrée en lice dans la compétition. La liste des équipes présentes à ce stade de l’épreuve réserve quelques surprises. Tour d’horizon.

Les chocs du week-end

Le tirage au sort offre pas moins de quatre affiches de Ligue 1 ce week-end. C’est Monaco qui ouvrira le bal, en affrontant l’AC Ajaccio (Ligue 2) dans son antre de Louis II, à 21h00. Le match devrait être plutôt simple à négocier pour le club du Rocher, dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines. Le tenant du titre parisien recevra Bastia samedi (21h00), pour poursuivre son chemin vers un onzième titre. Unai Emery pourrait profiter de cette rencontre pour faire rentrer ses nouvelles recrues sur le terrain, et leur permettre un premier test avant d’aborder les rendez-vous importants du début de l’année (championnat + Ligue des Champions). L’actuel leader de la Ligue 1, Nice, se déplacera à Lorient dimanche (14h15), quand Marseille aura fort à faire face aux Toulousains de Pascal Dupraz (14h00). Les Aiglons et les Olympiens connaissent des fortunes diverses : alors que le premier cité semble marquer le pas, et doit se reprendre en championnat pour garder sa place, les derniers cités connaissent un réel renouveau, depuis l’arrivée de leur nouvel entraîneur Rudi Garcia.

Le petit poucet du week-end

Istres, club de DHR (l’équivalent de la 7e division), est le petit poucet de cette édition 2016 de la Coupe de France. Les Provençaux ont réussi l’exploit de se défaire tour après tour de Nîmes, pensionnaire de Ligue 2 (soit six divisions d’écart), mais aussi de Rodez (CFA). Les Istriens ont su faire fi de la différence de niveau, pour s’imposer avec autorité et tracer leur bout de chemin jusqu’aux 32e de finale. L’équipe provençale peut compter sur son jeune gardien Jordan Gil, 20 ans, pour tenter de garder sa cage inviolée, pour franchir un nouveau cap dans la compétition. Istres affronte dimanche à 17 heures Marseille Consolat (National).

Le déplacement du week-end

Samedi, à 15h, Lille affrontera l’Excelsior Saint-Joseph, équipe de Division d’Honneur de… la Réunion. Au tour précédent, les joueurs réunionnais avaient éliminé Mulhouse aux tirs aux buts, après avoir dû faire un voyage de treize heures pour gagner la métropole. L’équipe a pris l’avion mardi pour rejoindre l’Hexagone et pouvoir s’adapter aux conditions météorologiques, forcément légèrement différentes de celles de la Réunion… Les Tangos vont se faire aider par l’équipe de Marcq-en-Baroeul, équipe régionale du Nord de la France, pour peaufiner leur préparation.

Le programme de ces 32e :

Vendredi :

Monaco (L1) 21h00 AC Ajaccio (L2)

Samedi :

Sainte-Geneviève (CFA2) 15h00 Caen (L1)

Lille (L1) 15h00 Excelsior Saint-Joseph (DH Réunion)

Blagnac (DH) 15h00 Niort (L2)

Paris-SG (L1) 21h00 Bastia (L1)

Dimanche :

Toulouse (L1) 14h15 Marseille (L1)

Lorient (L1) 14h15 Nice (L1)

RC Lens (L2) / FC Metz (L1)

AJ Auxerre (L2) / ESTAC Troyes (L2)

Clermont Foot 63 (L2) / Girondins de Bordeaux (L1)

Biarritz (DH) 17h00 Rennes (L1)

Istres (DHR) 17h00 Marseille Consolat (Nat)

Lyon (L1) 21h00 Montpellier (L1)