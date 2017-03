Suivez en direct mercredi 1er mars à partir de 20h55 sur France 3 et sur les sites et applis Francetvsport l'affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. La rencontre est commentée par Fabien Lévêque et Jérôme Alonzo avec Kader Boudaoud pour les interviews au bord du terrain.