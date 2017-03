Le Paris Saint-Germain s'impose dans la douleur face à Nancy

A voir la hargne et la rage d’Edinson Cavani après avoir marqué son 37e but en 36 matches cette saison, on peut comprendre l’importance de ces trois points pour le champion de France en titre après cette victoire étriquée face au 17e de Ligue 1 (1-0). Car comme face à Toulouse il y a deux semaines (0-0), le PSG longtemps buté sur une équipe nancéienne venue pour bétonner et jouer les contres à fond. L'attaquant uruguayen, de nouveau décisif, permet au PSG de signer une courte mais précieuse victoire dans la course au titre puisque le club de la capitale revient provisoirement à hauteur du leader monégasque.

Nancy, le plan presqu​e parfait​

Flamboyant face au Barça (4-0) puis face à Marseille (5-1), le PSG a encore une fois montré son incapacité à faire d'une formalité ces matches face au mal classés du championnat. La première mi-temps en est la démonstration parfaite, avec des joueurs incapables d'emballer la rencontre malgré les tentatives de Lucas (9e), Javier Pastore (28e) ou Edinson Cavani (40e). Kevin Trapp faisait lui le boulot de l'autre côté du terrain en détournant d'une manchette une frappe de Maoussa après une perte de balle de Guedes (15e).

Pour le deuxième acte, exit Krychowiak, Emery lance Blaise Matuidi dans l'arène. Le PSG passe la vitesse supérieure et fait le siège du but de Chernik mais ni Cavani (53e), Aurier (57e) et Guedes (63e) n'arrivent à percer la muraille venue de l'Est. Les joueurs de Pablo Correa passe même à deux doigts du hold-up parfait après qu'Alxis Busin, au terme d'un contre parfait, ne trouve les deux poteaux d'un Kevin Trapp battu.

Finalement, il faudra une ultime percée de Serge Aurier, une intervention limite de la défense nancéienne et un coup de patte sur penalty de l'inévitable Edinson Cavani (81e) pour libérer le Parc des Princes et sortir le PSG d'un match qui avait tout du piège. C'était dur, pas très beau à voir mais l'important est là pour Paris : trois points précieux et la tête pleinement tournée vers le choc face à Barcelone mercredi..