Memphis Depay est officiellement un joueur de l'Olympique Lyonnais

Memphis Depay a dû patienter un jour et demi avant de pouvoir communiquer officiellement. Depuis ce tweet de l'OL le présentant avec Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement, à vendredi midi, l'ailier néerlandais n'était plus un joueur de Manchester United mais pas tout à fait un joueur lyonnais. C'est désormais chose faîte. Très désiré par Bruno Genesio, l'entraîneur olympien, qui en avait fait sa priorité devant Nicolas Pepe (Angers) ou Adnan Januzaj (Southampton), le Néerlandais quitte le Nord de l'Angleterre où José Mourinho ne voulait plus de lui et arrive entre Saône et Rhône.

Grands débuts contre l'OM?

A Lyon, il remplace Rachid Ghezzal parti à la CAN avec l'Algérie et complète l'attaque lyonnaise qui pourrait avoir fière allure. Avec Nabil Fékir, Mathieu Valbuena, Maxwell Cornet et Rachid Ghezzal quand il reviendra - peut-être plus vite que prévu puisque les Fennecs sont en mauvaise posture au Gabon -, Genesio aura le choix et l'embarras. Mais à 25 millions d'euros - avec les bonus -, la somme avancée par L'Equipe pour le transfert, Depay devrait rapidement trouver une place au sein de l'attaque lyonnaise. Reste à savoir quand il pourra être opérationnel. L'entraîneur a laissé la porte ouverte pour d'éventuels premiers pas face à l'OM, dimanche, pour le choc de la 21e journée de Ligue 1. "On verra pour Memphis. Si le contrat est signé dans la journée et qu'il peut s'entraîner avec nous demain...", a assuré Genesio. La présentation qui a lieu à 14h45 devrait y répondre et devrait lever les autres interrogations (montant du transfert, durée du contrat...).