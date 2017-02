Europa League : L'OL affrontera l'AS Roma en 8e de finale

Bruno Genesio et José Mourinho espéraient se retrouver pour un Lyon-Manchester mais Patrick Andersson, l'ancien défenseur du Bayern Munich, ne leurs a pas offert ce rendez-vous. L'ex-international suédois, qui a effectué le tirage au sort, n'a toutefois pas été clément pour l'OL, puisque le club rhodanien retrouvera l'AS Roma en 8e de finale. Ce ne sera pas le Théâtre des Rêves, mais le Stade Olympique qui accueillera l'OL pour le match retour le 16 mars prochain.

Cette rencontre aura un parfum de nostalgie puisque les deux clubs se sont déjà croisés en 8e de finale de Ligue des champions (2006-2007). Ce soir-là, la Roma avait éliminé l'OL en s'imposant 2-0 à Gerland avec un but mythique de Mancini qui avait humilié Anthony Réveillère. Cette confrontation aura une drôle de saveur pour Clément Grenier, ancien Gone aujourd'hui en Italie, et Mapou Yanga-Mbiwa qui a eu la trajectoire inverse.

Mourinho et United devront voyager

Lui qui espérait ne pas faire trop de trajet pour son 8e de finale va être content. José Mourinho devra aller jusqu'en Russie, à Rostov, et faire 3h40 de voyage pour jouer son 8e de finale. L'équipe du Portugais sera évidemment favorite. Dans les autres matches, on regardera avec intérêt l'affiche belge entre Genk et La Gantoise, deux villes distantes de 150 km et l'affiche qui fleure bon la Bundesliga, Schalke 04-Borussia M'Gladbach.

Le tirage au sort des 8e de finale

Celta Vigo-FC Krasnodar

Apoel Nicosie-Anderlecht

Schalke 04-Borussia M'Gladbach

OL-AS Roma

Rostov-Manchester United

Olympiakos-Besiktas

La Gantoise-Genk

FC Copenhague-Ajax Amsterdam