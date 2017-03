Fin de carrière internationale pour Daniel Narcisse et Thierry Omeyer

Plus de 660 sélections à eux deux, 19 titres mondiaux et certainement le plus beau palmarès des sports collectifs français : c'est sans aucun doute une immense page du handball tricolore qui se tourne ce soir. Alors que le doute planait autour de la présence de Thierry Omeyer et de Daniel Narcisse à l’Euro 2018 en Croatie, les deux compères du Paris Saint-Germain ont donc décidé, selon nos informations, de mettre fin à leur aventure chez les Bleus et de prendre leur retraite internationale après 16 ans au plus haut niveau. Une conférence de presse organisée par la Fédération Française de Handball aura lieu mardi à 11h30 à Paris pour officialiser la nouvelle.

Les derniers des "Costauds"

La boucle a donc été bouclée le 30 janvier dernier à l’AccorHotels Arena de Bercy. Derniers représentants de la génération des "Costauds" vainqueurs du titre mondial à domicile en 2001, Omeyer et Narcisse ont donc conclu leur aventure en Bleu par un nouveau sacre mondial en terre française en janvier dernier.

Seize ans en arrière, les Bleus étaient alors perchés sur le toit du monde mais ils ne dominaient pas encore outrageusement cette planète handball comme ce fut le cas lors des quinze dernières années sous la houlette de l’Alsacien et du Réunionnais, devenues les pièces maîtresses de "Costauds" devenus "Experts" en 2008. Une folle épopée marquée par deux médailles d’or olympiques à Pékin et à Londres, cinq titres de champions du monde (quatre pour Narcisse, absent du Mondial 2011 pour blessure) et trois sacres européens.