Papadakis et Cizeron conservent encore leur titre européen

A l'issue du programme libre, les Français, qui ont atteint les 189.67 points, ont pris le meilleur sur les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte (186,64), suivis des Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev (186,56). Ils renouent avec la victoire après avoir connu deux défaites d'affilée fin 2016, leurs premières depuis deux ans.

Les deux Français s'étaient inclinés lors de l'étape du Grand Prix au Japon, puis en finale du Grand Prix à Marseille, face aux Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, de retour à la compétition cet hiver après une pause de deux ans. Les champions olympiques 2010 et vice-champions olympiques 2014 sont leurs partenaires d'entraînement à Montréal. Cappellini et Lanotte, sacrés champions d'Europe et du monde en 2014, montent sur la deuxième marche du podium continental pour la troisième fois consécutive. Bobrova et Soloviev, médaillés d'or en 2013, repartent eux avec le bronze, comme il y a un an.

Vidéo: Le reportage sur le sacre de Papadakis-Cizeron

"Avec le début de saison qui les a mis un peu en position de faiblesse, qui les a rendus un peu plus attaquables, ils ont très bien réagi", s'est félicité leur entraîneur Romain Haguenauer. "C'est un soulagement parce que c'est ce qu'on voulait (...) C'est surtout le soulagement, pas d'avoir gagné le titre, mais d'avoir bien patiné, d'avoir fait ce qu'on sait faire", a estimé Papadakis. Car "il y avait beaucoup de tension après la +short+ (le programme court)", a-t-elle reconnu. Une erreur de Papadakis dans une séquence de pas les avait repoussé en troisième position jeudi. Derrière les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev, champions d'Europe en 2013, et les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte, champions d'Europe et du monde l'année suivante.

Vidéo: Le nouveau sacre du duo français

Clas​sements

DANSE SUR GLACE

Programme libre

1. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) 114,19

2. Anna Cappellini/Luca Lanotte (ITA) 110,99

3. Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev (RUS) 110,38

4. Isabella Tobias/Ilia Tkachenko (ISR) 99,94

5. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 98,76

6. Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen (DEN) 94,66

7. Charlène Guignard/Marco Fabbri (ITA) 93,22

8. Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev (POL) 92,67

9. Alisa Agafonova/Alper Ucar (TUR) 91,35

10. Alexandra Nazarova/Maxim Nikitin (UKR) 91,29

11. Marie-Jade Lauriault/Romain Le Gac (FRA) 90,92

...

Classement général final

1. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) 189,67

2. Anna Cappellini/Luca Lanotte (ITA) 186,64

3. Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev (RUS) 186,56

4. Isabella Tobias/Ilia Tkachenko (ISR) 169,29

5. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 166,93

6. Charlène Guignard/Marco Fabbri (ITA) 163,68

7. Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen (DEN) 160,68

8. Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev (POL) 156,02

9. Alexandra Nazarova/Maxim Nikitin (UKR) 154,65

10. Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (RUS) 154,51

...

12. Marie-Jade Lauriault/Romain Le Gac (FRA) 152,40