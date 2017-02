Ali Williams et James O’Connor en garde à vue après avoir acheté de la drogue

Voilà une histoire qui pourrait bien placer les deux joueurs de rugby dans de sales draps. Ali Williams et James O’Connor ont été interpellés puis placés en garde à vue cette nuit, après avoir été repérés à acheter de la drogue près d'une célèbre boîte de nuit, située non loin des Champs-Elysées.

Il était un peu plus de trois heures du matin quand les deux joueurs ont été arrêtés par des policiers de la Brigade anti-criminalité en civil. Ils venaient alors de donner 200 euros en liquide à deux personnes, vraisemblablement des dealers. Ils ont été interpellés avec deux grammes de cocaïne. Williams et O’Connor étaient fortement alcoolisés au moment des faits, et n’avaient pas leurs papiers d’identité sur eux.

Le président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, a indiqué qu'il n'avait "aucun commentaire" à faire.

Ali Williams, 2e ligne du Racing 92, est une ancienne star des All Blacks (77 sélections), avec qui il a remporté un titre de champion du monde. Son acolyte de soirée, James O’Connor, joue avec l’équipe d’Australie (44 sélections) et évolue en club au RC Toulon, en tant que trois-quarts centre.