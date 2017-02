6 Nations: l'Angleterre vient à bout du pays de Galles

A peine une heure avant la rencontre, le pays de Galles avait vu la défection de son ailier George North, remplacé par Alex Cuthbert (26 ans, 45 sélections). Cela n'a pas empêché les Gallois d'entamer la partie tambour battant. Ils balayaient le terrain et poussaient à la faute la défense anglaise (Lawes pas sorti du plaquage) : Leigh Halfpenny, des 40 m plein axe, trouvait le poteau du milieu (3-0, 3e).

L'Angleterre tire la première

L’Angleterre répliquait immédiatement en investissant le camp adverse : un plaquage haut de Scott Williams sur Nowell offrait trois points faciles à Owen Farrell (3-3, 11e). Deux minutes plus tard, Rhys Webb commettait un en-avant volontaire. Eliott Daly tentait la pénalité de loin mais manquait la cible.

Le XV de la Rose dominait les débats et trouvait la récompense sur un mouvement avec 27 temps de jeu conclu par Ben Youngs après quelques charges de Nathan Hughes et Maro Itoje et une ultime percée décisive de Mike Brown avant la conclusion au près de son demi-de-mêlée. Farrell ratait la transformation (3-8, 19e).

Les Diables Rouges réagissaient en mettant davantage d’intensité et Justin Tipuric récupérait une pénalité en face des perches pour une faute au sol de Dan Cole : Halfpenny replaçait les siens à deux points (6-8, 23e).

Chassé-croisé royal

Deux minutes plus tard, Dan Biggar récupérait un bon ballon dévié par Cuthbert dans les airs pour filer plein axe : l’ouvreur jouait au pied pour lui-même mais Nowell se repliait in extremis pour sauver la Rose. Dans la foulée, Rhys Webb croyait avoir aplati en terre promise après une grosse action galloise mais Monsieur Garces ne validait pas l’essai pour accorder une pénalité. Les Rouges choisissaient à tort la mêlée alors qu’ils pouvaient prendre l’avantage au score : ils pliaient sous le poids du pack blanc.

A la 35e minute, les joueurs de la Principauté manquaient un essai tout fait, le capitaine Alun Wyn Jones commettant un en-avant fatal à quelques mètres de la ligne alors que les trois-quarts gallois étaient en surnombre. Juste avant la pause, le pays de Galles trouvait tout de même la faille sur une splendide combinaison : une 89 avec plusieurs courses en leurre dont celle du centre Scott Williams pour une conclusion signée Liam Williams dans le dos de Biggar (essai transformé, 13-8, 38e).

Le pays de Galles rate le coche

Les Gallois rataient le coche en début de seconde période. Sur un contre rondement mené depuis leurs 40 m, ils remontaient le ballon à coup de passes : Jonathan Davies se distinguait puis Webb servait Biggar mais en-avant alors que l’ouvreur allait à dame (45e). Huit minutes plus tard, une merveille de passe de Rhys Webb à destination de Davies seul sur l’aile droite était vendangée par le centre gallois.

Les All Whites n’abdiquaient pas et recollaient à deux points après une faute –pas évidente- de Sam Warburton dans un ruck (13-11, 56e). Des Rouges qui appuyaient de nouveau sur l’accélérateur lors d’une action à 15 temps de jeu qui aboutira à une faute anglaise sanctionnée d’une pénalité de Biggar (16-11, 61e).

l'Angleterre au bout du suspense

Le rythme haletant voyait l’Angleterre remettre les mains sur le ballon et s’approcher à quelques centimètres de la ligne d’en-but. Les Gallois se défendaient bec et ongles sans rompre. Biggar réussissait même à intercepter le cuir pour amorcer un contre : le demi-d’ouverture prolongeait au pied mais Daly le prenait de vitesse pour dégager en touche in extremis (65e). Mais Farrell relançait le suspense en ajustant les perches à dix minutes du terme suite à un plaquage haut (16-14).

Et les hommes d’Eddie Jones passaient devant à cinq minutes de la fin après une erreur galloise : coup de pied de dégagement complètement manqué de Jonathan Davies (plein axe), récupération anglaise et essai de Daly en coin malgré Cuthbert. Essai transformé par Farrell (16-21). La messe était dite.