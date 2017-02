Angleterre-Italie : Le XV de la Rose mate le rêve italien

Le conte de fée n’aura duré que 40 minutes mais quelle première période des Italiens dans ce troisième match des Six Nations dans le mythique Twickenham. Passés par tous les sentiments, les Transalpins sont rentrés aux vestiaires avec un avantage maigre (10-5) mais existant. C’était avant que le XV de la Rose ne se souvienne qu’il a un Grand Chelem à aller chercher et qu’il serait dommage de le perdre, à domicile, devant une équipe d’Italie que l’on montrait allègrement du doigt depuis début février. Certains disaient même qu’elle n’avait plus sa place dans le Tournoi. Ce match face à l’Angleterre, perdu (36-15) certes, lui redonne du crédit.

L'Italie fait sensation avant à la pause

Mieux entrés dans le match que leurs homologues anglais, les Italiens n’étaient cependant pas récompensés. La faute à deux ratés d’Allan au pied (5e et 19e). Et ce qui devait arriver dans ces conditions arriva, l’Angleterre punissait son insolent adversaire par l’intermédiaire de Dan Cole qui allait à l’essai (5-0, 24e). On se dit alors qu’il allait pleuvoir des essais sur les Italiens mais Allan remettait les siens, et lui-même, dans la partie grâce à un drop (5-3, 33e). Juste avant le moment de grâce de cette première période. Comme à son habitude, Allan manquait la pénalité juste avant la pause mais Venditti avait suivi le ballon qui venait frapper le poteau et en profiter pour marquer (5-10). Stupeur sur Twickenham.

Vidéo. L'essai de Venditti

Eddie Jones n’a sans doute pas goûté à ces 40 premières minutes et ses joueurs l’ont fait savoir à leur adversaire. En sept minutes, la Rose piquait deux fois, d’abord par Care (44e) puis par Daly en bout de ligne (17-10, 47e). Ce 12-0 fait très mal aux Italiens qui ne baissent pas la tête pour autant. Si en première période, ils ont marqué sur un coup du sort, l’essai de Campagnaro, qui se joue de Ford puis de Brown pour marquer le second essai transalpin (17-15). Les points perdus au pied par Allan (11 points ou 6 si on l’enlève l’essai de Venditti) font mal.

Vidéo. L'essai de Campagnaro

L'Angleterre finit fort​ ​

Et comme souvent dans son histoire, l'Italie craquait dans les vingt dernières minutes. Nowell puis Te'o et enfin Nowell à nouveau marquaient dans le dernier quart d'heure pour donner plus d'ampleur au succès anglais (36-15). Et le bonus offensif en prime. Troisième match, troisième succès pour l'Angleterre qui file vers le Grand Chelem même s'il faudra encore aller défier l'Irlande à l'Aviva Stadium lors de la dernière journée. Au classement, les joueurs d'Eddie Jones compte désormais trois points d'avance sur les Irlandais.

Vidéo. Nowell inscrit le dernier essai anglais