4e journée du tournoi des VI Nations et deux groupes qui se dégagent : en course pour le titre, l’Irlande (2e) se déplace au Pays de Galles (4e) en ouverture du week-end. Les Irlandais, forts de leur succès face à la France (19-9), il y a deux semaines, sont les adversaires les plus crédibles des Anglais, qu’ils rencontreront lors de l’ultime match du tournoi. Pour continuer à y croire, il faudra gagner en terre galloise. Un Pays de Galles trop aléatoire, capable de tenir tête et perdre avec honneur face à l’Angleterre (16-21) mais également d’être corrigé par la surprenante Ecosse (29-13), lors de la dernière journée. Pays de Galles – Irlande, c’est à suivre en direct ce vendredi 10 à partir de 20h50 sur France 2 avec, aux commentaires, Matthieu Lartot et Fabien Galthié. Une rencontre à suivre en simultané sur notre site francetvsport.