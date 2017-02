Mondial : La touche finale pour l'immense Marcel Hirscher

Vainqueur à cinq reprises en Coupe du monde cette saison, le Norvégien Henrik Kristoffersen reste lui au pied du podium (4e à 1"04). Déception également pour les Autrichiens Marco Schwartz et Michael Matt ainsi que le Britannique Dave Ryding qui avaient réussi une exceptionnelle première manche en accrochant respectivement les trois premières places derrière Hirscher. Un seul a tenu bon sous la pression, le roi des pistes depuis bientôt six ans : Marcel Hirscher.

VIDEO : La 2e manche impeccable de Marcel Hirscher

Pour la délégation française à St-Moritz, c'était un nouveau jour sans. 17e et 18e, Victor Muffat-Jeandet et Robin Buffet sont les mieux classés mais ils n'ont jamais été en mesure de jouer la gagne avec les ténors. Parti pour faire un beau top 10, Julien Lizeroux a lui commis une faute irréparable dans le bas de la piste.

VIDEO : Victor Muffat-Jeandet 17e et meilleur français

Double champion du monde grâce à ses titres à Garmisch (2011) et Vail - Beaver Creek (2015), Jean-Baptiste Grange n'a pas réussi la passe de trois. Il est resté scotché au 23e rang.

VIDEO : JB Grange ne se faisait pas d'illusion

On retiendra de ces Mondiaux en Suisse le beau sourire et la médaille d'or de Tessa Worley en géant sans oublier le sacre du "team event". On est toutefois assez loin des 5 médailles espérées par Fabien Saguez, le DTN du ski français. On pense notamment à Alexis Pinturault qui a fait un bilan sans concession ce matin.