Fed Cup: Mladenovic ramène la France à hauteur de la Suisse

La nouvelle patronne de l'équipe de France, Kristina Mladenovic, auréolée de son tout premier titre WTA la semaine passée à Saint-Petersbourg, a bien fait les choses. La 31e joueuse WTA a rapidement pris le dessus sur Belinda Bencic, 6/3, 6/4 en faisant montre de beaucoup d'autorité dans les moments importants et avec un service de plus en plus efficace.

Les joueuses, qui sont pour la première fois coachées par le duo Yannick Noah-Mary Pierce retrouveront les cours dimanche pour leurs deuxièmes simples avant peut-être un double décisif.