Zacharie Noah n'est plus

L'image de Zacharie Noah, bravant le protocole et sautant sur le Central de Roland Garros quelques secondes après la victoire de son fils Yannick en finale contre Mats Wilander en 1983 restera gravée dans toutes les mémoires. L'accolade entre le père et le fils qui s'en suivit aussi. Mais, bien avant d'être le premier supporter du tennisman et de son petit fils basketteur, aujourd'hui aux New York Knicks, Zacharie fut lui-même un footballeur de talent. D'abord au Paris Saint-Germain puis surtout sous les couleurs de Sedan avec qui il remporta la Coupe de France 1961.