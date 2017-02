Vendée Globe : Sébastien Destremau franchit l'équateur en dernier

Le skipper de TechnoFirst-faceOcean, âgé de 52 ans, a fait son retour dans les eaux de l'hémisphère nord à son 104e jour de course, plus d'un mois après le vainqueur Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII), arrivé aux Sables-d'Olonne le 19 janvier dans un temps record de 74 jours 03 heures 35 minutes et 46 secondes. A 9h00, il lui restait encore 3.314 milles à parcourir, soit plus de 6.000 km, selon les organisateurs. Destremau fait partie des sept navigateurs encore en mer. Après les arrivées d'Arnaud Boissières (La Mie Câline) vendredi et de Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) samedi, le Suisse Alan Roura (La Fabrique) est attendu lundi matin au port Olona.